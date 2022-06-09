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Сегодня, 09:59

Фигуристкам позволили не носить юбки в танцах на льду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании конгресса организации в Таиланде исключил из правил требование к фигуристкам выступать в юбках в танцах на льду, сообщает ТАСС.

Изначально фигуристки в танцах на льду обязательно должны были выходить на соревнования в юбках. Теперь это правило изменено.

Остальные правила относительно костюмов остались неизменными. На чемпионатах мира, международных соревнованиях и Олимпиадах костюмы фигуристов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не создающими эффекта чрезмерной наготы.

Ранее стало известно, что ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

Источник: https://tass.ru/sport/14863795
Фигурное катание
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ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех
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