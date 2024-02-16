Самсонов — об отсутствии Тутберидзе на Спартакиаде: «Она мне все сказала в Москве»

Фигурист Даниил Самсонов ответил на вопрос об отсутствии тренера Этери Тутберидзе на Всероссийской спартакиаде 2024.

— Здесь нет Тутберидзе? С Этери Георгиевной поспокойнее, конечно, но ты не думаешь, когда выходишь на соревнования, кто тебя выводит. Думаю, она держит связь с тренерами, которые здесь. Она мне все сказала в Москве, нет необходимости говорить это здесь.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходят с 16 по 18 февраля.

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