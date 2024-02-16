Фигурист Семененко победил в короткой программе на Спартакиаде
Действующий чемпион России Евгений Семененко занял первое место в короткой программе на Всероссийской спартакиаде 2024. За прокат он набрал 104,84 балла.
Вторым стал Владислав Дикиджи (99,92), третьим идет Роман Савосин (98,45).
Мужчины представят произвольные программы в субботу, 17 февраля.
Ранее сегодня, 16 февраля, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Всероссийской спартакиаде 2024.
Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».
Всероссийская спартакиада: старт фигуристов. Онлайн-трансляция дня
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