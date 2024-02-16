Фигурист Семененко победил в короткой программе на Спартакиаде

Действующий чемпион России Евгений Семененко занял первое место в короткой программе на Всероссийской спартакиаде 2024. За прокат он набрал 104,84 балла.

Вторым стал Владислав Дикиджи (99,92), третьим идет Роман Савосин (98,45).

Мужчины представят произвольные программы в субботу, 17 февраля.

Ранее сегодня, 16 февраля, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Всероссийской спартакиаде 2024.

Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Всероссийская спартакиада: старт фигуристов. Онлайн-трансляция дня