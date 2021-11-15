«Люблю Россию, у нас лучшая страна!» Нугуманова отвергла для себя вариант смены гражданства

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» рассказала о том, что не планирует менять спортивное гражданство из-за непопадания в олимпийскую сборную.

«Без вариантов. Я всегда выступала и буду выступать за Россию. Это моя родина, я очень люблю Россию, у нас лучшая страна. Там, где живу, там, где родилась, за эту страну и буду выступать. Как бы тяжело ни было, я все равно выхожу и катаюсь. Очень мало девочек осталось, которые катаются в таком возрасте. С юниорского возраста я держусь в элите фигурного катания. К сожалению, большего достичь мне не дают. Но ничего... Надеюсь, что когда-нибудь у меня в жизни будет все хорошо, я буду жить спокойно. Потому что с этим фигурным катанием жить спокойно уже не получается. Никак. Есть масса проблем, о которых никто пока не знает. Я скоро объяснюсь со своими фанатами в Instagram. И люди многое узнают для себя нового», — сказала Нугуманова.

Отметим, что на этапе Кубка России в Казани Нугуманова заняла пятое место и предварительно не попадает на предолимпийский чемпионат России.

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