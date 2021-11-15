Нугуманова рассказала о проблемах, связанных с переходом Талалайкиной в сборную Италии

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» рассказала о проблемах с переходом экс-спортсменки из ее группы Марии Талалайкиной в сборную Италии.

Мария до сих пор не смогла урегулировать переход с Федерацией фигурного катания России и не имеет права выступать за Италию на международных стартах. На данный момент она покинула нашу страну и планирует тренироваться в Европе.

«Маша Талалайкина — моя лучшая подруга. Моя единственная подруга в спорте, которая осталась у меня за столь долгое время. Мы всегда друг друга поддерживаем, я надеюсь, у нее все получится. Раз она приняла такое решение, то пусть все сложится. К сожалению, не все так просто, и с переходом есть проблемы. Но я надеюсь, все как можно скорее решится.

То есть переход у нее пока что до конца не оформлен. И пока не оформляют. Есть противодействие ее решению. Надеюсь, что раз она решила переехать, то у нее все получится. Как она объясняет свое решение? Мы не обсуждаем эту тему с ней. У нас и так тысяча тем, которые мы можем обсудить. Смену гражданства мы не обсуждали. Это ее решение, ее выбор, и я его уважаю. И, как подруга, всегда поддержу», — сказала Нугуманова.

Отметим, что ранее тренеры Талалайкиной сообщали, что она не обсуждала с ними свой переход в другую сборную и прекращение дальнейшего сотрудничества. Также гендиректор ФФККР Александр Коган заявлял о том, что ФФККР не давала Марии разрешение на переход. С недавнего времени любой спортсмен, выступавший последние два сезона на чемпионате или первенстве страны не имеет права менять спортивное гражданство без согласования с национальной федерацией.

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