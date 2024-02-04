Легкоатлет Шубенков считает непонятной ситуацию с дисквалификацией Валиевой

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Я не хочу делать какие-то конкретные выводы по ситуации с Валиевой, потому что детали этого дела пока не раскрываются, — цитирует Шубенкова ТАСС. — Но чисто по-человечески, если спортсмен попадает в ситуацию, в которой он вынужден доказывать всем, что не верблюд, то ему приходится очень тяжело. Успех в этом деле очень сильно не гарантирован, и мой случай, когда меня не наказали, является, скорее, исключением. И успех невозможен без опытного юриста, услуги которого стоят очень дорого».

Шубенков отметил, что готов поддержать 17-летнюю фигуристку как спортсмен спортсмена, но детали дела комментировать не хочет, потому что, по его мнению, «история какая-то непонятная».

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал россиняку на четыре года. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Ранее в МОК заявили, что дело спортсменки подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

3 февраля глава юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна сообщил «СЭ», что его компания представляла интересы Валиевой на слушаниях в CAS. Также сообщалось, что юристы фигуристки могут подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS.