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4 февраля, 10:43

Сборная Японии выиграла медальный зачет чемпионата четырех континентов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Японские фигуристы стали победителями медального зачета на чемпионате четырех континентов.

Японцы завоевали 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую). Второе место заняла сборная Канады (2-1-0), третье — Корея (0-1-1).

Японец Юма Кагияма стал победителем чемпионата четырех континентов среди мужчин. Золото у женщин завоевала его соотечественница Монэ Тиба, а соревнование танцевальных пар выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Чемпионат четырех континентов проходил в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля.

Фигурное катание
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