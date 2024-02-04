Сборная Японии выиграла медальный зачет чемпионата четырех континентов

Японские фигуристы стали победителями медального зачета на чемпионате четырех континентов.

Японцы завоевали 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую). Второе место заняла сборная Канады (2-1-0), третье — Корея (0-1-1).

Японец Юма Кагияма стал победителем чемпионата четырех континентов среди мужчин. Золото у женщин завоевала его соотечественница Монэ Тиба, а соревнование танцевальных пар выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Чемпионат четырех континентов проходил в Шанхае (Китай) с 1 по 4 февраля.