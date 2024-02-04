Монсон — о дисквалификации Валиевой: «США благодаря деньгам контролируют все инстанции»

Боец ММА Джефф Монсон связал с влиянием США дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Решение о дисквалификации Камилы на четыре года и присуждение золотой медали команде США произошло, потому что Америка контролирует все инстанции благодаря своим деньгам и влиянию. Это ужасное решение! Абсолютно нечестно», — цитирует Монсона РИА «Новости».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.