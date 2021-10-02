«Ледниковый период»: все участники сезона 2021
Сегодня, 2 октября, стартует новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период».
Список участников проекта:
Екатерина Боброва — Макар Запорожский
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев
Татьяна Волосожар — Федор Федотов
Оксана Домнина — Кирилл Зайцев
Наталья Забияко — Никита Пресняков
Дарья Мельникова — Максим Маринин
Евгения Медведева — Даня Милохин
Агата Муцениеце — Александр Энберт
Аделина Сотникова
Анна Старшенбаум — Роман Костомаров
Янина Студилина — Виталий Новиков
Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников
Яна Хохлова — Гела Месхи
Аглая Шиловская — Максим Шабалин.
Ведущие шоу: Алексей Ягудин и Алина Загитова. Жюри: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Максим Траньков. Еще двое участников жюри будут меняться от выпуска к выпуску.
Лучшие кадры первого выпуска «Ледникового периода» можно посмотреть на сайте «СЭ».
Начало первого эпизода сегодня — в 17.35 (мск), смотреть трансляцию можно по этой ссылке на сайте «Первого канала».
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