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Сегодня, 14:14

Лайшев назвал демонстрацией бессильной злобы намерение Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград

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Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на намерение литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за желание выступить в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Не стоит на это обращать внимание. Это демонстрация бессильной злобы. Если они уничтожают памятники наших героев, что можно говорить о спортсменах? Хочу пожелать ребятам, чтобы они не унывали и верили в себя. Не думаю, что они ожидали таких санкций. У нас добрые спортсмены, которые занимаются своим делам и хотят, чтобы все было хорошо. Наша задача — защитить спортсменов от таких нападков и создать условия, чтобы они продолжали заниматься своим делом», — сказал Лайшев «СЭ».

У танцевальной пары предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Маргарита Дробязко и&nbsp;Повилас Ванагас. Призера чемпионата мира и Европы хотят лишить гражданства Литвы. Дробязко запрещают выступать в Сочи
Фигурное катание
Ренат Лайшев
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