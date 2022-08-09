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Сегодня, 13:12

Операцию Косторной перенесли на конец августа

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Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что ей перенесли операцию на конец августа.

8 августа Косторная рассказала, что ей предстоит операция из-за травмы бедра.

«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», — приводит слова Косторной ТАСС.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.

В марте 2022 года она начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/15429719
Фигурное катание
Алена Косторная
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