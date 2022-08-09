Призера чемпионата мира и Европы хотят лишить гражданства Литвы. Дробязко запрещают выступать в Сочи

Литовские политики возмущены поведением самых титулованных фигуристов в истории своей страны.

В Литве разгорелся скандал в связи с информацией о предстоящем выступлении знаменитого танцевального дуэта из этой страны Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко в ледовом шоу в Сочи. Накануне вопрос обсуждался в литовском сейме, и его депутаты теперь готовы проголосовать за лишение Дробязко гражданства, которое ей было дано указом первого президент независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса в 1993 году. 50-летняя уроженка Москвы и ее супруг обвиняются в нарушении санкций и «действиях, не соответствующих позиции государства». Также предлагается отобрать у обоих фигуристов ордена Великого князя Литовского Гядиминаса — ими танцоры были награждены в 2000 году за третье место на чемпионате мира.

Страдающий от безответной и беззаветной любви

Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» будет показано в Сочи с 9 августа по 18 сентября. Как говорится на официальном сайте спектакля, «черного лебедя Одиллию исполнит многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко». «Мужественный и харизматичный Повилас Ванагас покорит зрительские сердца ролью Колдуна, всю жизнь страдающего от безответной и беззаветной любви», — отмечается в анонсе мероприятия. Литовский дуэт участвовал в различных российских шоу, в том числе в телевизионных, на протяжении более чем десяти лет. Однако претензии по этому поводу у властей прибалтийской страны появились только сейчас.

Больше всех новость об участии Ванагаса и Дробязко в сочинском проекте взбудоражила председателя комитета по праву и правопорядку сейма Литвы Стасиса Шедбараса. «Я в шоке и категорически осуждаю подобные вещи. Считаю, что должна быть инициирована процедура лишения гражданства. Оно было предоставлено в качестве подарка, а подарок можно забрать, — заявил политик. — Если правовых механизмов не хватает, их можно доработать. Но человек, получивший гражданство в качестве своего рода подарка, должен им правильно пользоваться. Офису президента следует рассмотреть этот вопрос».

«Я готов принять участие в обсуждении данного вопроса и готов поддержать это предложение», — высказался на тему наказания фигуристов министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, танцоров следует также лишить рыцарского креста ордена Гедиминаса, полученного за выдающиеся спортивные успехи в 2000 году.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Побеждайте врага в себе

Дробязко выступала за Литву с момента возрождения сборной этой страны в 1992 году. Причем на Играх 1992 года она стартовала в виде исключения с паспортом СССР — литовское гражданство ей оформить не успели. Это было сделано только через год — как теперь выясняется — в качестве «подарка». При этом Маргарита уже более 20 лет является супругой гражданина Литвы и своего партнера на льду Повиласа Ванагаса. Вместе они — самые титулованные фигуристы в истории своей страны. На их счету — 13 (!) титулов чемпионов Литвы, две бронзы чемпионатов Европы и бронза чемпионата мира. Кроме того, они представляли прибалтийскую страну на пяти Олимпиадах.

Формально поводом для лишения гражданства Литвы может быть только измена родине или вступление в гражданство другого государства без разрешения литовской стороны. Однако в случае с фигуристами депутаты сейма готовы принять новый закон, расширяющий список провинностей. По их мнению, у Дробязко можно отобрать паспорт тем же способом, что он был вручен — указом президента страны. Прежние спортивные заслуги на благо Литвы, а также достижения в сфере культуры (например, организация в стране рождественских ледовых шоу) при этом предлагается проигнорировать ради текущих политических резонов.

В соцсетях Маргарита ответила своим хейтерам стихами Булата Окуджавы:

Осудите сначала себя самого, научитесь искусству такому.

А уж после судите врага своего и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки.

А уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага, а когда преуспеете в этом

Не придется уж больше валять дурака — вот и станете вы человеком.

Интеграция в общество

С гражданством для фигуристов в Литве в последние годы постоянно возникает напряженность. Своих талантов в стране не хватает, а натурализация иностранцев натыкается на аргументы о том, что спортсмен «недостаточно интегрирован в литовское общество». Причем, речь совсем не о россиянах. Накануне Олимпиады в Пекине литовский паспорт не дали американской фигуристке Эллисон Рид, которая с 2017 года выступала в танцах в дуэте с Саулюсом Амбрулявичюсом. Накануне Олимпиады-2010 также были отказано американке Кэтрин Копели, катавшейся с Дейвидасом Стагнюнасом. Вставшая после этого в пару со Стагнюнасом американка Изабелла Тобиас также столкнулась с трудностями, но накануне Игр-2014 все же стала гражданкой Литвы и выступила в Сочи.

Ранее украинская федерация фигурного катания лишила олимпийского чемпиона Виктора Петренко должности вице-президента организации в связи с его участием в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое также проходило в Сочи. Также легенда украинского фигурного катания, сыгравший в спектакле роль купца, был лишен президентской стипендии. В обосновании этого решения говорится, что спортсмен «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения».