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Сегодня, 15:58

Чемпион России среди юниоров Илья Яблоков перенесет операцию на ноге

Анна Горшкова
Корреспондент
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Виктория Буцаева, тренер чемпиона России по фигурному катанию среди юниоров Ильи Яблокова, сообщила, что фигурист будет прооперирован.

«Илья завтра ложится на операцию, — цитирует Буцаеву ТАСС. — Это достаточно рядовая операция ноги. При хорошем раскладе он через две недели может выйти на лед».

18-летний Яблоков является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского Гран-при.

Источник: https://tass.ru/sport/15431907
Фигурное катание
Илья Яблоков
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