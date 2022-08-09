Чемпион России среди юниоров Илья Яблоков перенесет операцию на ноге

Виктория Буцаева, тренер чемпиона России по фигурному катанию среди юниоров Ильи Яблокова, сообщила, что фигурист будет прооперирован.

«Илья завтра ложится на операцию, — цитирует Буцаеву ТАСС. — Это достаточно рядовая операция ноги. При хорошем раскладе он через две недели может выйти на лед».

18-летний Яблоков является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского Гран-при.