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В Литве хотят лишить наград фигуристов Дробязко и Ванагаса за намерение выступить в Сочи

Иван Шитик
Корреспондент
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МИД Литвы поддержит лишение фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, а Дробязко — гражданства балтийской республики, из-за их намерения выступить в Сочи на ледовом шоу Татьяны Навки.

Об этом в понедельник в программе национального телевидения заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, информирует ТАСС.

«В обсуждении данного вопроса я готов принять участие и готов поддержать это предложение», — сказал глава ведомства.

С инициативой выступил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас. Это произошло после того, как стало известно, что Дробязко и Ванагас намерены принять участие в Сочи в художественном проекте Татьяны Навки «Лебединое озеро».

У танцевальной пары предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Источник: https://tass.ru/sport/15425355
Татьяна Навка
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