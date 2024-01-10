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Сегодня, 11:21

Латвийский фигурист Васильев — о критериях МОК: «Перестаньте притворяться и верните россиянам их флаг»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Денис Васильев.
Фото Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Денис Васильев прокомментировал решение МОК допустить российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время. Решение было поспешным. Ситуация в Украине продолжается, допинговый скандал в российском фигурном катании еще не закончился. Лично я не могу сказать от чистого сердца, что все хорошо, давайте снова кататься вместе. Но я верю, что это будет необходимо, когда ситуация политически нормализуется. Я согласен с идеей, но совершенно не согласен с выбором времени. Пока что им не нужно возвращаться, но со временем этот вопрос нужно будет разрешить», — приводит слова Васильева Jauns.

Также фигурист призвал МОК разрешить российским спортсменам выступать под национальным флагом.

«Нейтральных стран не бывает. Я бы понял, если бы эти спортсмены были изгнаны из России. Но нет, только одна страна выступает под нейтральным флагом. Так что перестаньте притворяться и верните им их флаг», — подчеркнцул латвийский спортсмен.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Фигурное катание
Олимпиада
Денис Васильев
МОК
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