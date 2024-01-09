Губерниев высказался о скандалах в российском фигурном катании

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в российском фигурном катании.

«Мне кажется, что в последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от турниров под своей эгидой.