Губерниев высказался о скандалах в российском фигурном катании
Журналист Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в российском фигурном катании.
«Мне кажется, что в последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от турниров под своей эгидой.
Новости