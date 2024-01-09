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Сегодня, 20:52

Губерниев высказался о скандалах в российском фигурном катании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в российском фигурном катании.

«Мне кажется, что в последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от турниров под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-v-poslednee-vremya-v-figurnom-sledim-tolko-za-tem-kto-komu-ne-zaplatil-322286/
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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