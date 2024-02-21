Ларионов рассказал подробности встречи с фигуристкой Валиевой

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в комментарии для «СЭ» рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой после решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать ее на четыре года.

«Камила пришла на наш матч с президентом Федерации фигурного катания. Это мой товарищ. После игры мы пообщались. Естественно, я ее поддержал. Очень важно в это время иметь поддержку. На словах она добрая. Я считаю, что она еще 17-летний ребенок. Нужно, чтобы она держала голову высоко и двигалась дальше. Такой стресс сложно перенести любому человеку, не говоря уже о молодой девушке», — сказал Ларионов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

Фигуристка 31 января пришла на игру ЦСКА с нижегородским «Торпедо» (3:2).

(Сергей Жуков)