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Ларионов назвал дисквалификацию Валиевой вчерашним днем: «Ей надо двигаться дальше»

Игорь Ларионов назвал дисквалификацию Валиевой вчерашним днем
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в комментарии для «СЭ» высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву.

«Об этой дисквалификации уже было много сказано. Сейчас мои слова не нужны. Это вчерашний день, а ей надо двигаться вперед», — сказал Ларионов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы

(Сергей Жуков)

Фигурное катание
Игорь Ларионов (хоккей)
Камила Валиева
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