В МИД РФ отметили силу духа Валиевой: «Не каждый взрослый такое вынесет»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после дисквалификации Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Не каждый взрослый, опытный, прошедший разные испытания человек такое вынесет. А когда речь идет о юной девушке, которая отдает все силы ради спорта, достижений, своей команды, своей страны и получает наказание абсолютно несправедливое, я бы даже сказала, являющееся очевидным свидетельством расчеловечивания, такую агрессивную травлю, то это говорит о ее величайшей воле, силе духа. И о том, что она окружена людьми, ее по-настоящему любящими и поддерживающими, раз Камила это вынесла и не сломалась», — сказала Захарова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиевой теперь также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.