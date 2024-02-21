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21 февраля, 09:30

В МИД РФ отметили силу духа Валиевой: «Не каждый взрослый такое вынесет»

В МИД РФ отметили силу духа Валиевой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после дисквалификации Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Не каждый взрослый, опытный, прошедший разные испытания человек такое вынесет. А когда речь идет о юной девушке, которая отдает все силы ради спорта, достижений, своей команды, своей страны и получает наказание абсолютно несправедливое, я бы даже сказала, являющееся очевидным свидетельством расчеловечивания, такую агрессивную травлю, то это говорит о ее величайшей воле, силе духа. И о том, что она окружена людьми, ее по-настоящему любящими и поддерживающими, раз Камила это вынесла и не сломалась», — сказала Захарова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиевой теперь также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Камила Валиева. «Дисквалификация Валиевой может стать главой в развале мирового спорта». Мария Захарова — о дискриминации российских атлетов
Камила Валиева
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