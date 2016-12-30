La Gazzetta dello Sport: допинг-пробы Сотниковой на Играх-2014 могли быть вскрыты

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова может оказаться в центре допингового скандала, который разгорелся с новой силой после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника итальянского издания, с пробой фигуристки могли быть произведены манипуляции. При этом отмечается, что речь не идет о положительной допинг-пробе или замене пробирки.

Также La Gazzetta dello Sport упоминает имена фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой. Это может поставить под сомнение золото в командном турнире и золото и серебро в парном катании, в котором Волосожар выступала вместе с Максимом Траньковым, а Столбова - с Федором Климовым.

Напомним, 23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014. La Gazzetta dello Sport якобы владеет полным списком с именами атлетов.

До сегодняшнего дня были отстранены шесть наших лыжников – Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, и все они подтвердили получение уведомлений об отстранении и успели прокомментировать случившееся. Легков и Белов даже подготовили заявление в Спортивный арбитражный суд.

Сегодня были отстранены четыре российских скелетониста-участника Олимпиады. Также в числе отстраненных итальянское издание называет биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.