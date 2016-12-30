La Gazzetta dello Sport: допинг-пробы Сотниковой на Играх-2014 могли быть вскрыты

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова может оказаться в центре допингового скандала, который разгорелся с новой силой после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника итальянского издания, с пробой фигуристки могли быть произведены манипуляции. При этом отмечается, что речь не идет о положительной допинг-пробе или замене пробирки.
Также La Gazzetta dello Sport упоминает имена фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой. Это может поставить под сомнение золото в командном турнире и золото и серебро в парном катании, в котором Волосожар выступала вместе с Максимом Траньковым, а Столбова - с Федором Климовым.
Напомним, 23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014. La Gazzetta dello Sport якобы владеет полным списком с именами атлетов.
До сегодняшнего дня были отстранены шесть наших лыжников – Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, и все они подтвердили получение уведомлений об отстранении и успели прокомментировать случившееся. Легков и Белов даже подготовили заявление в Спортивный арбитражный суд.
Сегодня были отстранены четыре российских скелетониста-участника Олимпиады. Также в числе отстраненных итальянское издание называет биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.
miker65
lev48, скорее всего сейчас все наши сочинские пробы-бэшки будут перепроверять. Они не у нас хранятся. А пробы А у призеров, конечно были проверены еще в Сочи...родченковым.
13:05 31 декабря 2016
metruzold
США и ЕС не гнушаются самыми мерзкими способами борьбы с Россией, пытаясь поставить её на колени -инсинуации и подлог, наглая ни на чём не основанная ложь, зато сёстры Уильямс, много лет сидящие на крутом допинге - в шоколаде - ИМ РАЗРЕШИЛИ!!!!!!!!!!!!!!!
12:12 31 декабря 2016
Весёлый©
Только вчера изучал эту самую табличку и случайно обнаружил там Сотникову (впрочем, инфа по ней уже с 22 декабря в гугле, это не новость). Выходит, Россиюшка "минус 5 золота уже". Жаль, что сегодня выходной, наркош Воеводу и Зубкова неплохо было бы поздравить с НГ. И вас всех, посоны!
11:59 31 декабря 2016
veselo
Теперь любому здравомыслящему человеку все стало ясно. На всех пробах российских спортсменов, которые были победителями или призерами ОИ в Сочи будут найдены царапины, вне зависимости от вида спорта. Таким образом, самая гуманная и справедливая англо-саксонская организация ВАДА докажет, что единственная страна в мире, которая не в состоянии завоевывать медали на ОИ без допинга - это Россия. Даже положительных проб не надо - поцарапал пробирочку и давай до свиданья все гадкие русские спортсмены, которые опасны для суперменов и герлов из "правильных" стран. А ОИ в Китае и Лондоне, где сумасшедшее количество спортсменов-хозяев завоевало медали, большинство из которых ни до и ни после даже близко не подбирались к похожим достижением - это не вызвало конечно никаких вопросов...
11:25 31 декабря 2016
Seaman84-87
Корея ликует,лучшего подарка на Новый Год не придумать-Справедливость восторжествует,спустя почти три года золото Сочи-2014 в одиночном катании обретёт истинного и достойного ввладельца-теперь уже двукратную олимпийскую чемпионку, Великую и Непревзойдённую Ю-На Ким,символ и гордость Страны утренней свежести!С каким достоинством Королева Ю-На приняла результаты с партизанскм судейством в Сочи,уж кто-кто а она знала, что оценки липовой "Чемпионки" дутые и не стала спорить и доказывать свою правоту,а просто ждала своего звёздного часа.Поистине терпение-Золото в буквальном смысле!Виват,Королева Ю-НА! ОТВЕ
11:02 31 декабря 2016
Gidrolog
Были, конечно. У Захенбахер-Штеле, например
09:41 31 декабря 2016
CanagliaVova
lev48 И вообще,кажется странным совпадением,что все положительные пробы оказались без сколов и царапин на бутылочках,а на всех отрицательных они оказались. От Обамы можно было всего ожидать. 08:56 \\\\\\\\\\\\\\ В Сочи были и положительные пробы? :-D
09:18 31 декабря 2016
честный человечишко
Ждём 20 января?..
09:18 31 декабря 2016
lev48
Теперь со 100%-ой уверенностью можно сказать,что расследования и доклады Паунда и Макларена являются заказами Вашингтона.Ведь,на самом деле,ОИ14 в Сочи прошли более 2-ух лет назад,а пробы вскрыты только сейчас,хотя даже любой дилетант знает,что у победителей и призёров любых соревнований пробы отбираются в первую очередь и сразу.И вообще,кажется странным совпадением,что все положительные пробы оказались без сколов и царапин на бутылочках,а на всех отрицательных они оказались.Так ведь WADA,особо не утруждаясь анализами,может облегчить свой труд,поцарапав бутылочки всех спортсменов России и отстранив их от международных соревнований.От Обамы можно было всего ожидать.
08:56 31 декабря 2016
стринги кросби
есть такая профессия, сынок - царапать пробирки...
04:15 31 декабря 2016
Don
Да, буковка-голодранец могу тебе 100 рублей подать, хоть чего-нибудь купишь себе))) А за троллизм вообще сейчас хорошо платят?
02:34 31 декабря 2016
Буква Ё
Don, зачем мне твоя денежка? :) Вам в Ольгино так много платят, что с другими делитесь?
02:21 31 декабря 2016
Don
Thomas_Boy, да был такой "Милдронат", а буковка кем раньше был?
01:18 31 декабря 2016
Thomas_Boy
Бэн Джойс __________ Да я же существо миролюбивое, так что друзей у меня на форуме много. Но на мое мировоззрение они не очень влияют. Слушаю только Самого.
01:17 31 декабря 2016
Thomas_Boy
Don ___________ Салют! Я что-то милдроната не припоминаю...))
01:13 31 декабря 2016
Бэн Джойс
Thomas_Boy-------------------Смотрю новый друг у тебя здесь. Смотри, с кем поведёшся, от того и патриотизма наберёшся ))
01:11 31 декабря 2016
spetrov
Да! Потенциальные обновления в составах. Но наши молчат, как всегда. А конкуренты, думаю, уже устали следить за новостями со всех сторон. :) Маленький бюджет - маленькие проблемы, большой - большие. :)
01:08 31 декабря 2016
Don
Томас привет! Слушай подскажи, а буковка у нас случайно раньше не милдронатом был? Я уже в этих троллях запутался, под ста никами сидят, какую-то херню каждый раз пишут)
01:07 31 декабря 2016
spetrov
Thomas_Boy, абсолютно ничего не поменялось. :) Большинство новостей проходит мимо. К NHL люди поключаются. Но любое мало-мальски связанное с допингом наши "друзья" не пропускает. :)
01:06 31 декабря 2016
Don
О, опять глупая троллиная буковка вылезла))) Сам небось по комнате скакал когда Сотникова выиграла, а сейчас походу голодранцу деньги нужны, вот и сидит каждый день, типо троллит, комментарии думает побольше прибавится под статейкой, рублик свой получит))) Да ты не мучайся, адресок подскажи, я тебе голодранцу 100 рубликов к Новому Году пришлю))))
01:05 31 декабря 2016
Thomas_Boy
spetrov _____________ Доброй ночи и с Наступающим на нас НГ!)
01:04 31 декабря 2016
spetrov
00:55 - как люди тяжело и натужно шутят. Тьфу. :) Thomas_Boy, с твоего разрешения откланяюсь. Надеюсь, смогу завтра поздравить всех наших (и не наших) с наступающим. :)
01:03 31 декабря 2016
Thomas_Boy
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01:01 31 декабря 2016
Thomas_Boy
spetrov ____________ Взаимно! Так-то целый месяц меня не было, на этой неделе вернулся и... Ничего не изменилось на форуме.))
01:00 31 декабря 2016
Thomas_Boy
Бэн Джойс ______________ После матча хоккейного, в котором Его Команда опять победила. Проекты - это не по моей части.
00:59 31 декабря 2016
spetrov
Во попал. :) Рад видеть. :)
00:56 31 декабря 2016
Бэн Джойс
Thomas_Boy Давеча спросил меня Владимир Владимирович: а кто все же тупее - ватники или эуропейцы?------------------------------------------------Давеча - это когда? До открытия крупного общенационального прожекта, или после?
00:55 31 декабря 2016
Thomas_Boy
spetrov ___________ Это моя рабочая машина, если что. Каждый день на ней в Кремль езжу. Ну и из Кремля тоже, да.)
00:55 31 декабря 2016
spetrov
Thomas_Boy, с огнем шутишь. Выгляни в окно, не подъехал ли фургон с надписью "Хлеб". :)
00:49 31 декабря 2016
Thomas_Boy
Давеча спросил меня Владимир Владимирович: а кто все же тупее - ватники или эуропейцы? Даже не смог ему ответить... По всему получается, что и те, и другие дегенераты.)
00:42 31 декабря 2016