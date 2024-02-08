Кузина: «Если у Валиевой есть мотивация, она сможет вернуться в большой спорт»

Российская прыгунья в воду Елизавета Кузина поделилась мнением о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы все так долго ждали этого решения... Мне очень жаль Камилу, правда. Не знаю, как она будет с этим справляться. Несмотря на эти сложности, до конца дисквалификации ей осталось всего два года. Если у Камилы есть цель, мотивация и поддержка, то думаю, что она сможет вернуться в большой спорт», — приводит слова Кузиной Metaratings.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.