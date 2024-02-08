В РУСАДА прокомментировали мотивировочную часть решения CAS по делу Валиевой

В пресс-службе РУСАДА прокомментировали «СЭ» мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Расследование РУСАДА проводилось в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса, Международного стандарта по тестированию и расследованиям, Общероссийскими антидопинговыми правилами.

От представителей Всемирного антидопингового агентства не получено никаких замечаний по расследованию данного дела.

Все подробности о проведенном расследовании, допустимые для разглашения, опубликованы в мотивировочной части Решения CAS по делу Камилы Валиевой», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.