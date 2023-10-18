Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:41

Куница заявил, что ему непросто кататься с Косторной из-за ее амбиций

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист Георгий Куница заявил, что испытывает трудности в паре с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

«После того, как стали работать с прицелом на спорт, очень быстро поняли, что все наше предыдущее катание в паре — это детский сад, не более. Здесь у партнера совершенно другая ответственность

Плюс — у Алены определенные амбиции. Она — чемпионка Европы, соответственно, никогда не согласилась бы кататься просто так, не предъявляя требований к максимальному результату. Понятно, что ей хочется добиться этого как можно быстрее», — цитирует Куницу RT.

Алена Косторная и Георгий Куница встали в пару в феврале 2023 года. Раньше спортсменка выступала в одиночном фигурном катании. 20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России.

Источник: RT
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
0
Читайте также
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На Первом канале рассказали, что планируют ряд проектов с Туктамышевой
Новости
RSS RSS
Все новости