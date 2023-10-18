Куница заявил, что ему непросто кататься с Косторной из-за ее амбиций

Российский фигурист Георгий Куница заявил, что испытывает трудности в паре с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

«После того, как стали работать с прицелом на спорт, очень быстро поняли, что все наше предыдущее катание в паре — это детский сад, не более. Здесь у партнера совершенно другая ответственность

Плюс — у Алены определенные амбиции. Она — чемпионка Европы, соответственно, никогда не согласилась бы кататься просто так, не предъявляя требований к максимальному результату. Понятно, что ей хочется добиться этого как можно быстрее», — цитирует Куницу RT.

Алена Косторная и Георгий Куница встали в пару в феврале 2023 года. Раньше спортсменка выступала в одиночном фигурном катании. 20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России.