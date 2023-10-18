Гербольдт назвала причину пропуска Туктамышевой сезона

Тренер Катарина Гербольдт отреагировала на новость о решении фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 и сосредоточиться на выступлении в шоу.

В среду, 18 октября агентство РИА «Новости» сообщило, что 26-летняя спортсменка пропустит сезон-2023/24 и сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

«Я последние годы поражалась тому, где она берет мотивацию. Но, видимо, всему приходит конец. Может, она устала, захотела передышки. Но я думаю, если она решит продолжать свою карьеру, она сможет найти мотивацию, а этот сезон не окажется завершающим», — цитирует тренера «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия этапа «Гран-при России» в Омске, которое состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.