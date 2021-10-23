Морозов прокомментировал выступление в короткой программы пар на «Гран-при США»

Российский фигурист Владимир Морозов после короткой программы пар на «Гран-при США» отметил, что ему и Евгении Тарасовой удалось практически все. Российская параа стала первой, набрав 80,36 балла.

«Удалось практически все, есть недочеты на дорожке. В целом создали неплохое впечатление. Сделали все элементы, получили хорошие оценки. Это было неплохо, но можно лучше. На произвольную программу стимула и без этого достаточно. Теперь все, забыли короткую. Сегодня отдохнем, поспим и будем продолжать соревнования, готовиться к произвольной программе», — сказал Морозов в эфире «Первого канала».