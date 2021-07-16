Фигурист Козловский окончил РАНХиГС с красным дипломом
17:10
Российский фигурист Дмитрий Козловский окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с красным дипломом. Он обучался на факультете государственного и муниципального управления.
Фото опубликовала мама Козловского — Виктория.
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской
Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Они являются действующими чемпионами Европы. В сезоне-2020/21 на чемпионате России в Челябинске фигуристы стали серебряными призерами, а также выиграли бронзовые медали на чемпионате мира.
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