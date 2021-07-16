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Фигурист Козловский окончил РАНХиГС с красным дипломом

17:10
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской Дмитрий Козловский окончил РАНХиГС с красным дипломом. Фото Instagram Виктории Козловской Дмитрий Козловский на вручении диплома. Фото Instagram Виктории Козловской
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской
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Российский фигурист Дмитрий Козловский окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с красным дипломом. Он обучался на факультете государственного и муниципального управления.

Фото опубликовала мама Козловского — Виктория.

Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской
Дмитрий Козловский. Фото Instagram Виктории Козловской

Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Они являются действующими чемпионами Европы. В сезоне-2020/21 на чемпионате России в Челябинске фигуристы стали серебряными призерами, а также выиграли бронзовые медали на чемпионате мира.

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