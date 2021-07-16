Траньков показал тренировку Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков показал тренировку Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в TikTok. На видео пара выполняет выброс флип.

«Тихий полет», — подписал Траньков видео.

27 апреля стало известно, что Тарасова и Морозов будут готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Морозов — «Самбо-70».

В сезоне-2020/21 они заняли четвертое место на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.