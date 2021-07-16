Группа Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске

Группа тренера Этери Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске. Об этом сообщил хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз в Instagram.

В новом сезоне состоится семь этапов Гран-при по фигурному катанию, включая финал, которые пройдут с октября по декабрь 2021 года. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.