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Косторная выйдет первой на короткую программу в финале «Гран-при» в Турине

14:55
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Российская фигуристка Алена Косторная выйдет на лед первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии «Гран-при» в Турине.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду.

Косторная заявила в короткой программе тройной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, в произвольной программе — каскад из тройного акселя и двойного тулупа, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройной лутц.

Финал «Гран-при» пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Дополнительная информация

http://www.isuresults.com/results/season1920/gpf1920/SEG003.htm

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