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6 октября, 14:19

Косторная сообщила, что ее выписали из больницы после операции

Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что уже выписалась из больницы и вернулась домой после операции. 19-летняя спортсменка также уточнила, что успела посетить каток и встретиться с тренером.

«Меня выписали, уже дома. В конце ноября еще раз нужно будет пройти курс. Уже успела побывать на катке, не могла не съездить. Мне было важно увидеться с тренером, обсудить планы, побыть с моей командой», — приводит слова Косторной ТАСС.

6 сентября Косторная перенесла операцию из-за обостренной травмы бедра. Восстановление фигуристки займет около полугода.

Алена Косторная становилась чемпионкой Европы-2020 (австрийский Грац).

Источник: https://tass.ru/sport/15974165
Фигурное катание
Алена Косторная
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