Мемориал Панина-Коломенкина: произвольный танец дуэтов

В четверг, 6 октября, на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге дуэты представят произвольные танцы. Начало — 22:00.

Следить за прокатами в прямом эфире можно на YouTube-канале «Студия-38».

После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Они набрали 79,15 балла за свой прокат.

Порядок выступлений:

1. Яна Трубинова — Владислав Шевнин

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд