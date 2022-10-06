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6 октября, 21:00

Мемориал Панина-Коломенкина: произвольный танец дуэтов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четверг, 6 октября, на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге дуэты представят произвольные танцы. Начало — 22:00.

Следить за прокатами в прямом эфире можно на YouTube-канале «Студия-38».

После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Они набрали 79,15 балла за свой прокат.

Порядок выступлений:

1. Яна Трубинова — Владислав Шевнин

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Фигурное катание
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