Мемориал Панина-Коломенкина: произвольный танец дуэтов
В четверг, 6 октября, на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге дуэты представят произвольные танцы. Начало — 22:00.
Следить за прокатами в прямом эфире можно на YouTube-канале «Студия-38».
После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Они набрали 79,15 балла за свой прокат.
Порядок выступлений:
1. Яна Трубинова — Владислав Шевнин
2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин
3. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов
4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
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