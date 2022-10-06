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6 октября, 15:25

Косторная рассказала о своем состоянии после выписки из больницы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своем состоянии после выписки из больницы.

В четверг, 6 октября, стало известно, что спортсменка уже вернулась домой после перенесенной в сентябре операции на бедре.

«Я действительно бываю в ЦСКА, но тренировки еще не начинала. Мне действительно хочется на лед, но тренеры и врачи сдерживают. Как только я смогу тренироваться, я сообщу об этом первая», — написала у себя в соцсетях 19-летняя фигуристка.

Заявление Алены Косторной. Фото Соцсети
Заявление Алены Косторной.
Фото Соцсети

Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. Восстановление спортсменки после операции на бедре займет около полугода.

Фигурное катание
Алена Косторная
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