Стали известны имена всех участников нового сезона шоу «Ледниковый период»

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В четверг, 6 октября, стартовали съемки нового, 9-го сезона шоу «Ледниковый период», которое транслируется на Первом канале.

За команду Александра Жулина будут выступать Алла Михеева — Иван Букин, Оксана Домнина — Марат Башаров, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко, Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов, Регина Тодоренко — Александр Энберт.

В команде Илья Авербуха выступят: Евгения Медведева — Даня Милохин, Елена Ильиных — Егор Бероев, Дарья Мороз — Максим Маринин, Валерия Ланская — Роман Костомаров, Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев, Виктория Синицына — Иван Скобрев.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова останется одной из ведущих шоу вместе с Алексеем Ягудиным. Третьей ведущей выступит олимпийская чемпионка Анна Щербакова. (Sport24)