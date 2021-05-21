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Косторная окончила школу и посетила последний звонок

22:22
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Российская фигуристка Алена Косторная окончила школу № 2098 в Москве.

В Instagram появились фото с последнего звонка, который посетила фигуристка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aliona Kostornaia Fanpage (@aliona_kostornaia_fanpage)

В прошедшем сезоне 17-летняя спортсменка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/22.

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