Косторная окончила школу и посетила последний звонок

Российская фигуристка Алена Косторная окончила школу № 2098 в Москве.

В Instagram появились фото с последнего звонка, который посетила фигуристка.

В прошедшем сезоне 17-летняя спортсменка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/22.