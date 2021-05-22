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Команда Тутберидзе посвятила Усачевой стихотворение в честь дня рождения спортсменки

13:27
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Официальный аккаунт группы Этери Тутберидзе в Instagram поздравил фигуристку Дарью Усачеву с 15-летием. В аккаунте появился пост со стихотворением, посвященном спортсменке.

«Пусть в спорте ждут тебя награды,

Родные люди будут рядом,

Пусть исполняются желания,

Здоровья, счастья, процветания", — говорится в стихотворении.

В минувшем сезоне Усачева заняла четвертое место на чемпионате России и стала третьей в финале Кубка России.

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