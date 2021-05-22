Команда Тутберидзе посвятила Усачевой стихотворение в честь дня рождения спортсменки
13:27
Официальный аккаунт группы Этери Тутберидзе в Instagram поздравил фигуристку Дарью Усачеву с 15-летием. В аккаунте появился пост со стихотворением, посвященном спортсменке.
«Пусть в спорте ждут тебя награды,
Родные люди будут рядом,
Пусть исполняются желания,
Здоровья, счастья, процветания", — говорится в стихотворении.
В минувшем сезоне Усачева заняла четвертое место на чемпионате России и стала третьей в финале Кубка России.
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