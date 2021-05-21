Волосожар рассказала, как она изменилась во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о своей беременности. Экс-спортсменка объявила о том, что она ждет сына, в январе.

«Наша встреча с сыном все ближе. И многие спрашивают, изменилась ли я как-то во время беременности? Мне кажется, я стала спокойнее, стала не такой переживательной мамой, уже не такая курица-наседка, — написала Волосожар в Instagram. - Ну и плюс как-то стала рассудительнее, начала практичнее подходить к разным вопросам. Из серии: не паникую, как мне все успеть, а спокойно принимаю, что мне нужна няня. ? Много думаю, читаю, планирую, как выстроить нашу бытовую жизнь дальше, как воспитывать Анжелику, чем увлекать. Соответственно, хочу разгрузить немного наших бабушек и уже привлекать к воспитанию Ликуси профессионалов. В общем стала более размеренной и структурированной что ли. Не знаю, останется ли это со мной после родов. Но ждать осталось не так и долго, скоро все узнаем».

Напомним, что Волосожар замужем за фигуристом Максимом Траньковым. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.