Костомаров показал видео тренировки: «Хорошо отдохнул, пора поработать»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео своей тренировки.

46-летний фигурист поделился видео в своем Telegram-канале.

«Хорошо отдохнул, пора хорошо поработать», — написал Костомаров под роликом.

Ранее Костомаров публиковал видео с отдыха с прыжком в бассейн и показал, как летает на флайборде.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.