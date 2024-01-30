Юрист Анцелиович рассказала, как можно оспорить решение ISU о лишении сборной России золотых медалей Олимпиады

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Общепринято, что любое решение подлежит обжалованию. И в общем порядке это предусмотрено антидопинговыми правилами ISU. То есть Спортивный арбитражный суд может оспорить данное решение. Обжалование предполагает, что можно попытаться убедить арбитров встать на свою точку зрения, и решение может быть изменено», — сказала Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.