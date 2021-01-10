Костомаров не уверен, что чемпионат мира по фигурному катанию состоится

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает, что из-за пандемии коронавируса чемпионат мира может не состояться.

«Сейчас очень сложно гадать, состоится первенство планеты или нет. В сложившихся реалиях мы не можем даже сказать, что будет завтра. Понятно, что, согласно правилам, турнир стоит провести, но все будет зависеть от ситуации с COVID-19. Опять же, повторюсь, сейчас невозможно сказать, пойдет ли заболеваемость на спад к марту. На данный момент остается с сожалением констатировать, что ситуация складывается тревожная», — заявил Костомаров в интервью RT.

Турнир должен пройти с 22 по 28 марта в Швеции. Накануне Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона-2020/21. Решение по поводу чемпионата мира еще не принято.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 17 декабря 2020 года вынес решения по санкциям в отношении российского спорта в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил. По ним, в частности, Россия на протяжении двух лет не может принимать у себя чемпионаты мира.