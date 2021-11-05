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Короткая программа Луны Хендрикс на «Гран-при Италии». Видео

Видео проката короткой программы Луны Хендрикс
19:42
Луна Хендрикс. Фото Reuters
Луна Хендрикс. Фото Reuters
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на «Гран-при Италии», набрав 73,52 балла. Девушка опережает россиянок Майю Хромых и Анну Щербакову.

22-летняя фигуристка исполнила тройной лутц — тройной тулуп, дупель, тройной флип, вращения и дорожку — 4-го уровня.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Видео короткой программы Луны Хендрикс:

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Виктория Кравченко все материалы автора
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