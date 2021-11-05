Короткая программа Луны Хендрикс на «Гран-при Италии». Видео
Видео проката короткой программы Луны Хендрикс
19:42
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на «Гран-при Италии», набрав 73,52 балла. Девушка опережает россиянок Майю Хромых и Анну Щербакову.
22-летняя фигуристка исполнила тройной лутц — тройной тулуп, дупель, тройной флип, вращения и дорожку — 4-го уровня.
6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.
Видео короткой программы Луны Хендрикс:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю