Бестемьянова рассказала, почему Щербакова заняла третье место в короткой программе на «Гран-при Италии»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» выступление российских фигуристок с короткой программой на «Гран-при Италии» в Турине.

«Жалко, конечно, что не был сделан каскад у Ани Щербаковой. Она прекрасно каталась, но недостаток одного оборота во втором прыжке каскада. Аня по ходу действия решила поменять риттбергер на тулуп, так как неудобно приземлилась. Пришлось ей это сделать. Поэтому она оказалась на третьем месте. Майя каталась неплохо, но мне кажется, что она умеет более уверенно кататься. Дебют на этапах немного ее сковал. Она сделала все чисто, но не было на отрыв. Что касается Олимпиады, то давайте сначала чемпионат России посмотрим. Тогда будем говорить о шансах тех трех девочек, которые попадут на олимпийские игры», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Российская фигуристка Майя Хромых (72,04) заняла второе место по итогам короткой программы. У Анны Щербаковой (71,73) третья строчка. Первой стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла. 6 ноября фигуристки покажут произвольную программу.

В последний раз до этого россиянки проигрывали в короткой программе на этапе «Гран-при» Skate Canada-2019, где Александра Трусова стала третьей, а лидировала японка Рика Кихира.