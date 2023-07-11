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Допинг

Сегодня, 10:27

Корея попросит МОК проверить Сотникову на употребление допинга на Олимпиаде в Сочи в 2014 году

Виктория Кравченко
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Аделина Сотникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский комитет Республики Корея намерен обратиться к МОК с просьбой расследовать недавнее заявление российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании, фигуристки и тренера Аделины Сотниковой о том, что у нее были проблемы с допингом во время Игр в Сочи.

«После того как мы соберем необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе «А», но отрицательный результат в пробе «Б», — цитирует представителя ОКР Кореи Yonhap.

В заявлении говорится, что этот редкий случай требует повторного расследования. В Корее считают, что технология тестирования улучшилась за эти годы, поэтому результаты могут быть другими.

На Олимпиаде в Сочи Сотникова заняла первое место, второй стала Ким Ю На из Кореи.

Сотникова рассказала о допинговых обвинениях 2014 года. Что это было?

Источник: https://www.koreatimes.co.kr/www/sports/2023/07/600_354707.html
Олимпиада
Аделина Сотникова
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