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Допинг

Сегодня, 13:00

Журова — о признании Сотниковой в обнаружении допинга: «Сейчас появится Родченков и скажет: «Да, я знал, но скрыл»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на желание НОК Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю российской фигуристки Аделины Сотниковой.

«Понятия не имею, что у нее была за положительная проба, она же олимпийская чемпионка. И никто у нее медали не отбирал. Я не помню, чтобы она была в списке тех, кого отстраняли. Странно, конечно, что такое отслеживают. Странно, что она такое сказала. Единственное, бывают моменты, что спортсмен делает терапевтическое разрешение на какие-то препараты для лечения. И получается ситуация, когда эта проба положительная ровно до того момента, пока спортсмен не предоставит все разрешения. Возможно, речь идет о такой ситуации. Но даже о терапевтическом разрешении должна знать наша федерация. Расследование, конечно, можно провести, но это значит, что опять сейчас появится Родченков и скажет: «Да, я знал, но скрыл». Но, поверьте, если бы это было правдой, первое, что сделал бы Родченков, — рассказал бы эту историю», — цитирует Журову Metaratings.ru.

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой. Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-o-dopingovoi-istorii-sotnikovoi-opyat-seichas-poyavitsya-rodchenkov-i-skazhet-da-ya-znal-no-skryl-265219/
Фигурное катание
Аделина Сотникова
Светлана Журова
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