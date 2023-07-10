Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем

Российский фигурист Михаил Коляда объяснил решение приостановить карьеру. Спортсмен объяснил это проблемами с ментальным здоровьем.

«Это очень сложно описать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем (Мишиным), и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю», — цитирует фигуриста РИА «Новости Спорт».

Спортсмен добавил, что лучше остановиться, когда не знаешь, что делать дальше.

28-летний Коляда — серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Он трижды становился чемпионом России и выигрывал командный чемпионат мира в 2021 году.

В сезоне-2022/23 Коляда занял третье место на этапе Гран-при России в Москве и становился победителем на Мемориале Н. А. Панина.