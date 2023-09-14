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Сегодня, 13:00

Контрольные прокаты сборной России: кто выступит у мужчин

Мужчины представят короткие программы на контрольных прокатах сборной 16 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Выступления состоятся в дворце спорта «Мегаспорт». Свои короткие и произвольные программы покажут фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании.

В субботу, 16 сентября, выступления спортсменов начнутся ориентировочно в 18.35 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты пропустит серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, который объявил о приостановке карьеры.

Участники контрольных прокатов среди мужчин:

  1. Дмитрий Алиев
  2. Матвей Ветлугин
  3. Петр Гуменник
  4. Макар Игнатов
  5. Артем Ковалев
  6. Марк Кондратюк
  7. Глеб Лутфуллин
  8. Андрей Мозалев
  9. Александр Самарин
  10. Евгений Семененко
  11. Григорий Федоров
  12. Илья Яблоков

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут поменять музыку, костюмы, хореографические элементы, расстановку прыжков или даже программы полностью. Выступления фигуристов не оцениваются публично. Только сами участники и их тренеры узнают баллы. Прокаты нужны для того, чтобы спортсмены получили консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и т. д.

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть

Фигурное катание
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
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