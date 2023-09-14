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Сегодня, 12:00

Контрольные прокаты сборной России: кто выступит у женщин

Женщины представят короткие программы на контрольных прокатах сборной 16 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Выступления состоятся в дворце спорта «Мегаспорт». Свои короткие и произвольные программы покажут фигуристки, выступающие в женском одиночном катании.

16 сентября выступления спортсменок начнутся ориентировочно в 15.20 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, а также в прямом эфире федерального телеканала — с 15.55.

Контрольные прокаты пропустят олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Участницы контрольных прокатов среди женщин:

  1. Софья Акатьева
  2. Камила Валиева
  3. Алина Горбачева
  4. Вероника Жилина
  5. Анастасия Зинина
  6. Софья Муравьева
  7. Аделия Петросян
  8. Дарья Садкова
  9. Ксения Синицына
  10. Елизавета Туктамышева
  11. Майя Хромых
  12. Вероника Яметова

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут поменять музыку, костюмы, хореографические элементы, расстановку прыжков или даже программы полностью. Выступления фигуристов не оцениваются публично. Только сами участники и их тренеры узнают баллы. Сами прокаты нужны спортсменам для того, чтобы получить консультацию от экспертов Федерации по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и так далее.

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть
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