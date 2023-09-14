Контрольные прокаты сборной России: кто выступит у женщин

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Выступления состоятся в дворце спорта «Мегаспорт». Свои короткие и произвольные программы покажут фигуристки, выступающие в женском одиночном катании.

16 сентября выступления спортсменок начнутся ориентировочно в 15.20 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, а также в прямом эфире федерального телеканала — с 15.55.

Контрольные прокаты пропустят олимпийская чемпионка Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Участницы контрольных прокатов среди женщин:

Софья Акатьева Камила Валиева Алина Горбачева Вероника Жилина Анастасия Зинина Софья Муравьева Аделия Петросян Дарья Садкова Ксения Синицына Елизавета Туктамышева Майя Хромых Вероника Яметова

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут поменять музыку, костюмы, хореографические элементы, расстановку прыжков или даже программы полностью. Выступления фигуристов не оцениваются публично. Только сами участники и их тренеры узнают баллы. Сами прокаты нужны спортсменам для того, чтобы получить консультацию от экспертов Федерации по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и так далее.

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть