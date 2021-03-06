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Кошевая не возобновит карьеру фигуристки после окончания дисквалификации

13:59

Российская фигуристка Александра Кошевая рассказала, что не собирается возобновлять карьеру после дисквалификации.

«Во время дисквалификации я каталась в шоу. Также в настоящее время я учусь, хочу работать тренером в парном катании. Карьеру буду продолжать, но только не в качестве спортсменки», — приводит слова Кошевой ТАСС.

20-летняя Кошевая была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады-2019. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен диуретик торасемид, который помогает быстрее выводить из организма запрещенные препараты.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10849773

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