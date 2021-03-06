Кошевая не возобновит карьеру фигуристки после окончания дисквалификации
13:59
Российская фигуристка Александра Кошевая рассказала, что не собирается возобновлять карьеру после дисквалификации.
«Во время дисквалификации я каталась в шоу. Также в настоящее время я учусь, хочу работать тренером в парном катании. Карьеру буду продолжать, но только не в качестве спортсменки», — приводит слова Кошевой ТАСС.
20-летняя Кошевая была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады-2019. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен диуретик торасемид, который помогает быстрее выводить из организма запрещенные препараты.
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