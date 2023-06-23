Константинова — о смене гражданства российскими фигуристами: «Мир поменялся, ситуация поменялась. А для спортсмена главное — его карьера».

Участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» прокомментировала стремление ряда российских спортсменов поменять спортивное гражданство в условиях международных ограничений в адрес российского спорта.

ISU до сих пор не допускает представителей России и Белоруссии до соревнований, несмотря на новые рекомендации МОК.

«Глупо отрицать, что для спортсмена самое главное — это его собственная карьера. Поэтому я не буду такой подход осуждать. Это неправильно. Ситуация кардинально изменилась, мир поменялся. Так что нужно выбрать, какие у тебя приоритеты, и двигаться согласно ним. И смена федерации — одна из возможных опций. Я могу этих людей понять. Опять же у всех есть свои причины. Когда столько сил вложено в свою карьеру, человек вправе самостоятельно распоряжаться своей карьерой. Другое дело, что хочется видеть равные условия для всех», — сказала Константинова.

В сборную Грузии ранее перешли российские участники ОИ-2022 в Пекине Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристу Дарио Чиризано отказали в возможности перейти в сборную Чехии.