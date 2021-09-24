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Кондратюк занял третье место на Nebelhorn Trophy

20:34
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин набрал 159,58 балла по итогам короткой и произвольной программ. Благодаря третьему месту на турнире Кондратюк принес сборной России третью мужскую квоту на Олимпиаде в Пекине.

Оберстдорф (Германия)

Nebelhorn Trophy

Мужчины

Итоговое положение

1. Винсент Чжоу (США) — 284,23

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 243,78

3. Марк Кондратюк (Россия) — 241,06

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Иван Торопцев все материалы автора

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