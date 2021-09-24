Кондратюк занял третье место на Nebelhorn Trophy
20:34
Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия).
Россиянин набрал 159,58 балла по итогам короткой и произвольной программ. Благодаря третьему месту на турнире Кондратюк принес сборной России третью мужскую квоту на Олимпиаде в Пекине.
Оберстдорф (Германия)
Nebelhorn Trophy
Мужчины
Итоговое положение
1. Винсент Чжоу (США) — 284,23
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 243,78
3. Марк Кондратюк (Россия) — 241,06
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