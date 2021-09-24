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Кагановская и Ангелопол лидируют после ритм-танца на этапе юниорского Гран-при

19:59

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в ритм-танце на этапе Гран-при среди юниоров заняли первое место. Турнир проходит в Словении.

Пара получила 66,00 балла, фигуристы занимают промежуточное первое место. Вторыми идут канадцы Натали Д'Алессандро и Брюс Уэделл (64,26), на третьем месте расположились американцы Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен (62,99).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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