Кагановская и Ангелопол лидируют после ритм-танца на этапе юниорского Гран-при

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в ритм-танце на этапе Гран-при среди юниоров заняли первое место. Турнир проходит в Словении.

Пара получила 66,00 балла, фигуристы занимают промежуточное первое место. Вторыми идут канадцы Натали Д'Алессандро и Брюс Уэделл (64,26), на третьем месте расположились американцы Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен (62,99).